Sneakershop houdt uitverkoop 08 maart 2018

Num Nut in de Wijngaardstraat, een zaak gespecialiseerd in sneakers, houdt een uitverkoop. De winkel, die op 22 augustus 2014 opende, stopt in juni. "Ik slaag er na bijna vier jaar niet in om de winkel stabiel te krijgen omdat goeie en slechte periodes elkaar voortdurend afwisselen", zegt zaakvoerder Geoffrey Claret (28). Hij wil met zijn vriendin Stéphanie Lambrecht (27) een ander leven uitbouwen. "Wat ik ga doen, weet ik nog niet, maar ik blijf zeker niet bij de pakken zitten. Ik zie, nu ik met Num Nut stop, geen reden om met het typische excuus 'er komt toch geen volk genoeg naar Kortrijk' aan te draven. Het kan ook met verkeerde keuzes op het vlak van collecties te maken hebben. En de vriesprik in februari deed Num Nut geen deugd", aldus Geoffrey. (LPS)