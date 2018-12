Smul van Diksmuidse boterkoeken op Grote Kring Peter Lanssens

06 december 2018

12u46 0 Kortrijk Verzot op Diksmuidse boterkoeken? Je kan de krokante en smeuïge lekkernij, kostprijs 1 euro per koek, vanaf donderdag 3 januari kopen in de nieuwe bakkerij De Kring in het winkelwandelgebied.

Connie Spriet (48) wordt het gezicht van de winkel. “Ik heb altijd op eigen benen willen staan”, vertelt Connie, die vroeger in enkele warenhuizen werkte. Ze krijgt hulp van haar man Andy Decock (47), zaakvoerder van ontmossingswerken A.D. Cleaning. Er is ook een vast personeelslid aangeworven. “Dit voelt als thuiskomen, mijn ouders hadden in de jaren 70 hier vlakbij café De Kring”, vertelt Andy. De bakkerij zit in het hoekpand van de Steenpoort met de Sint-Jansstraat, recht tegenover café St.Georges en vlakbij winkelcentrum K. “Een toplocatie met veel passage én we kunnen hier werk maken van een mooie en grote etalage”, zegt Connie. “Diksmuidse boterkoeken zijn nieuw voor Kortrijk, je kan ze nu nergens anders vinden in de stad. Wij brengen daar verandering in. We hebben ook suikervrije boterkoeken, belangrijk voor diabetici en mensen die diëten. Het blijft niet bij boterkoeken alleen. We gaan hier bijvoorbeeld ook brood, croissants en chocoladekoeken verkopen en bakken zelf onze pistolets en stokbroden. Er zal verder patisserie zijn zoals éclairs, Berlijnse bollen, donuts, rijst- en confituurtaartjes, appelflappen, fruittaarten tijdens weekends, noem maar op”, aldus Connie. Bakkerij De Kring zal telkens open zijn van dinsdag tot en met zaterdag van 7.15 tot 18 uur en op zondag van 7 tot 12 uur.