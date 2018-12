Smokkelpot krijgt extra bos Peter Lanssens

11 december 2018

08u07 0 Kortrijk Het stadsbestuur van sp.a, Team Burgemeester en N-VA gaat in 2019-2024 voor de aanleg van 100 hectare extra bos in Kortrijk. De eerste aanzet wordt nu al in de landschapskamer Smokkelpot in Marke gegeven, waar plannen worden voorbereid voor een uitbreiding met 0,6 hectare.

Smokkelpot is een onderdeel van het stadsgroen Marionetten. Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a) omschrijft het als een nieuw stukje klimaatbos. Het kadert in een belofte van BOS+ ook. Die Vlaamse organisatie voor bosbehoud belooft, met de recente Klimaatmars van zondag 2 december in Brussel, om een vierkante meter bos per aanwezige aan te planten. Er namen zo’n 75.000 mensen deel, wat dus goed is voor 7,5 hectare extra bos. De klimaatbossen worden naast Kortrijk ook in Willebroek bij Mechelen en in Ecuador en Uganda aangeplant. “Het is een verdere stap in de natuuruitbreiding en het verbeteren van de luchtkwaliteit”, zegt Herrewyn.

Herberg

Bossen aanplanten en waardevolle gebieden beschermen levert ruim een derde van de klimaatinspanningen op, nodig tegen 2030 om de verdere opwarming van onze planeet te voorkomen. Ter vergelijking: dat is evenveel als het beëindigen van het olietijdperk. Nog een weetje: de naam Smokkelpot verwijst naar een herberg, die in de achttiende eeuw in die uithoek van Marke op de hoek van de Smokkelpotstraat en Sint-Anna stond.