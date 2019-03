Smid Luc Vandecasteele schenkt cheque van 2.000 euro aan Bijzondere Jeugdzorg De Korf “Samenwerken met die gasten is voor herhaling vatbaar” Alexander Haezebrouck & Geert Van Gheluwe

14 maart 2019

14u55 0 Kortrijk Smid Luc Vandecasteele (59) uit Sint-Eloois-Winkel schenkt een cheque van 2.000 euro aan de Bijzondere Jeugdzorg De Korf in Kortrijk. De jongeren van De Korf gingen in 2017 helpen bij Luc om poppy’s te smeden ter nagedachtenis van de Eerste Wereldoorlog. “Veel van mijn poppy’s zijn na de herdenking verkocht geweest, een deel van die opbrengst schenk ik nu aan hen.”, vertelt Luc.

Op 25 januari 2017 gingen kinderen van 10 tot 14 jaar van de Bijzondere Jeugdzorg De Korf langs bij smid Luc Vandecasteele in zijn smederij in Lendelede. Zowel Luc als De Korf waren bezig met een project rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. “Ik heb hen geleerd om poppy’s te smeden”, vertelt Luc. “Samenwerken met die gasten van De Korf is me enorm goed bevallen. Die kerels waren oprecht geïnteresseerd en beleefden een leuke dag. Ik ga ook voorstellen aan De Korf om nog vaker zo’n samenwerking te doen. “De poppy’s die de kinderen van De Korf toen maakten hebben ze meegenomen en afgezet aan een monument in Parijs. “De poppy’s die ik zelf met andere smeden heb gemaakt maakten deel uit van een groot kunstwerk die op de Grote Markt in Ieper is tentoon gesteld. Die poppy’s hebben we nadien verkocht. Vooraf had ik al in gedachten dat ik met die verkoop een goed doel wou steunen. Toen ik die gasten van De Korf bij mij over de vloer had gekregen, moest ik over dat goed doel niet lang meer nadenken natuurlijk.”

“Mooi gebaar dat goed besteed zal worden.”

Bij de Bijzondere Jeugdzorg De Korf op de Pottelberg in Kortrijk zijn ze erg verheugd met de gift van smid Luc Vandecasteele. “We zullen het geld goed besteden in volgende projecten die we zullen doen. Het bezoek aan Luc maakte een deel uit van een vier jaar lang project dat we hebben gedaan rond de herdenking van Wereldoorlog 1”, zegt directeur Ivan Lemenu van De Korf. “De oorlog was voor de kinderen bij ons iets waar ze al vaag eens over gehoord hadden. We hebben met hen de Frans-Belgische grens van Nieuwpoort tot Ploegsteert afgewandeld en we zijn ook te voet naar Parijs getrokken om die poppy’s daar bij een monument achter te laten. We hebben ook heel wat workshops gedaan rond die Wereldoorlog. Voor iedereen was het heel mooi project waar de kinderen veel hebben van opgestoken. Ondertussen zijn we al aan het denken aan een volgend project, zo hebben we een wandeltocht in gedachten naar Auschwitz.”