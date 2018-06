Slotklooster opent tuin voor Potjebuur 16 juni 2018

Kortrijk Potjebuur deed gisteren twee unieke locaties aan in Kortrijk. Zo was er een Potjebuur op het Pater Vandeputteplein. Dat is een pleintje dat aan het kruispunt van de Vercruysselaan en de Brugsesteenweg ligt.

Ook in de Lange-Brugstraat nabij de Houtmarkt was het feest. Daar openden de Kortrijkse zusters Ongeschoeide Karmelietessen uitzonderlijk de tuin van hun slotklooster om de mensen tussen de bloemen, kruiden en beschermde bomen te laten genieten van hapjes. Het initiatief in het klooster werd ondersteund door een nieuw buurtcomité in de Lange-Brugstraat. Op de gratis jaarlijkse feestdag Potjebuur stappen buren ongeacht nationaliteit, afkomst, taal of religie met lekkere hapjes naar elkaar. (LPS)