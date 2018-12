Slordig met papieren: fikse boete voor snelheidsovertreding VHS

18 december 2018

17u09 1

Michiel D. moet van de politierechter in Kortrijk een boete van 160 euro betalen omdat hij in september vorig jaar veel te snel reed in de bebouwde kom, op de Visserskaai in Kortrijk. De man had eerder al eens problemen met zijn voorlopig rijbewijs en hij werd ook al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. D. betaalde z’n onmiddellijke inning van 140 euro niet. “Mijn cliënt is, net als ik soms, wat slordig met zijn papieren”, zei z’n advocaat tegen de rechter. “Dat is de enige reden waarom hij de onmiddellijke inning niet heeft betaald.” Ook de herinneringsbrief moet Michiel D. zijn ontgaan. De rechter toonde zich zo mild mogelijk maar met de gerechtskosten erbij, zal zijn overtreding D. toch een flinke duit kosten.