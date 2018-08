Sloop Zwevegemsestraat start 30 augustus 2018

De stad Kortrijk leverde vergunningen af voor de sloop van de panden in de Zwevegemsestraat 7 tot 31. De panden van ex-taverne Riley tot en met ex-café Mercurius wijken voor onder meer nieuwe huizen, een kinderopvang van vzw Effect en een kantoor van vzw Ubuntu. Ook het appartement voor gewezen seksbioscoop Cinépalace wordt gesloopt. Cinépalace blijft en wordt grondig gerenoveerd. De sloopwerken starten in de week van 17 september. Ook zes stadswoningen op de site Mercurius zijn vergund. In de buurttuin Palacehof zijn al werken bezig. "De belangrijkste toegangspoort van onze stad krijgt zo een facelift", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). (LPS)