Slibslepen werkt ondieptes in Leie weg 07 maart 2018

02u42 2 Kortrijk Een kraan groef gisteren vanop een ponton naar slib in de Leie, aan de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens. Het ging om slibslepen, in opdracht van de stad en De Vlaamse Waterweg. Dat is een techniek waarbij slib wordt verplaatst van ondiepe plaatsen naar plaatsen met overdiepte. Zo neem je de ondieptes weg.

"Zodat kleine plezierboten er straks kunnen aanmeren, er zijn ringen aan de kaaien voorzien", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). De werken voor de verlaagde kaaien met trapjes en plaats voor terrasjes, de opening is op 24 maart, denderen verder. Zo leggen Portugese kasseileggers, nu de vrieskou voorbij is, de laatste van 850.000 kasseien. En binnenkort start de aanplant van zeventien valse christusdoornen (dezelfde bomen staan op de Grote Markt) en drie sophora's. Er komen ook balustrades op het deel dat niet verlaagd is, ter hoogte van de Leiebrug. En er wordt aan kinderen gedacht. Zo is er al een waterpomp gezet op de Verzetskaai.





(LPS)