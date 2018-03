Slechtvalk legt twee eieren 14 maart 2018

Het koppel slechtvalken dat in de toren van de Sint-Maartenskerk woont, heeft gepaard.





Met succes, want het vrouwtje legde al twee eieren, die wellicht zullen uitbroeden. Ook vorig jaar werden er twee jongen geboren. Het nest in de toren van de kerk is een bak met leem en keitjes. Een slechtvalk is het snelste dier ter wereld met duikvluchten aan een snelheid tot 300 kilometer per uur. Slechtvalken waren in de jaren '60 bijna verdwenen door overmatig gebruik van het insecticide DDT. De slechtvalken live volgen kan op www.kortrijk.be/slechtvalk of op YouTube. (LPS)