Slechts vier bestuurders blazen positief tijdens alcoholcontroles Alexander Haezebrouck

24 maart 2019

11u26 0 Kortrijk Tijdens alcoholcontroles zaterdagavond en zaterdagnacht in de Condédreef in Kortrijk en in de Brugsesteenweg in Kuurne bliezen vier bestuurders positief. Dat is 2,1 procent van de gecontroleerde bestuurders. “Het overgrote deel van de bestuurders in Kortrijk en Kuurne hebben de boodschap duidelijk begrepen”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas.

De politie voerde zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag alcoholcontroles uit in de Condédreef in Kortrijk en in de Brugsesteenweg in Kuurne. In totaal werden 185 voertuigen en hun bestuurders gecontroleerd. Slechts vier personen bleken positief te testen op alcohol. Drie daarvan moesten hun rijbewijs voor zes uur inleveren, de vierde voor drie uur. Naast de alcoholcontroles bleken ook twee bestuurders hun rijbewijs niet te kunnen voorleggen. Eén leerling bestuurder werd betrapt op het rijden na 22.00 uur. Verder waren nog enkele kleinere inbreuken zoals niet verzekerd en defecte lichten.