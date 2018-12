Slechts twee verdachten dagen op voor proces na ‘bende-oorlog’ LSI

05 december 2018

15u07

Kortrijk Amper twee van de acht Afghaanse en Afrikaanse verdachten die zijn gedagvaard voor hun aandeel in de 'bende-oorlog' in de zomer van 2016 in Kortrijk daagden op voor hun proces voor de rechtbank. Ze riskeren celstraffen van vijf tot twaalf maanden. "Het was pure oorlog", aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke, die één van de slachtoffers verdedigde.

Op 25, 26 en 27 augustus 2016 hing er drie dagen na elkaar hoogspanning in het Kortrijkse centrum. Een allochtoon 14-jarig meisje van Afrikaanse origine was door enkele Afghanen lastig gevallen en dat was het sein voor enkele opeenvolgende vergeldingsacties. Onder meer in de Lange Steenstraat, op het Schouwburgplein, de Veemarkt en de Reynaertstraat kwam het tot gewelddadige confrontaties tussen beide bendes waarbij geweld met machetes, baseballknuppels en riemen niet geschuwd werd. De ‘bende-oorlog’ kende uiteindelijk op 27 augustus een triest hoogtepunt toen twee 16-jarigen van Afrikaanse origine in de Zwevegemsestraat door drie Afghanen met een mes neergestoken en met een fietsslot geslagen werden. Afghaan Noorullah A. (22) was vanuit Antwerpen naar Kortrijk afgezakt nadat hij van een medeverdachte Zafar M. (23) over de eerdere confrontaties had gehoord en gaf toe dat hij de messteken uitdeelde. Farid T. (34) sloeg met het fietsslot, Shirpadshah S. (22) uit Kortrijk deelde ook klappen uit. Zij riskeren met twaalf maanden celstraf de zwaarste straf. Noorullah A. was als één van de enige aanwezig op het proces. Hij bood een slachtoffer dat messteken had gekregen zijn excuses aan. “Wat ik deed, was onaanvaardbaar, uit paniek”, klonk het.