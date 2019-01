Slechts twee bestuurders blazen positief tijdens ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’ Alexander Haezebrouck

14 januari 2019

18u37 0

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) controleerde afgelopen weekend in het kader van e winter BOB-campagne en het ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’. Dat was het ook bijna. “Amper twee bestuurders van de 371 gecontroleerde bestuurders legde een positieve ademtest af”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Dat wil zeggen dat 99,5 procent van de bestuurders alcoholvrij reed. Dat is zeer positief en wil zeggen dat de bestuurders de boodschap ondertussen begrepen heeft en weet dat sturen onder invloed van alcohol niet gaat.” De twee bestuurders die wel positief testten, moesten hun rijbewijs drie uur inleveren. De politie controleerde zowel zaterdag als zondag en deed dat in de Kuurnsesteenweg, de Oudenaardsesteenweg en de Meensesteenweg in Kortrijk, in de Brugsesteenweg in Kuurne en aan de Pottelberg in Marke. Eén persoon werd ook betrapt met een gestolen bromfiets.