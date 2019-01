Slechts enkelen dagen op voor sneeuwballengevecht, maar die maken wel veel plezier AHK

22 januari 2019

17u24 0

De uitbater van Krok Ubuntu aan de verlaagde Leieboorden had deze morgen opgeroepen om een groot sneeuwballengevecht te doen rond 16 uur. Een massaal sneeuwballengevecht werd het niet, de zaakvoerder ging dan maar zelf wat sneeuwballen gooien. “Jammer dat het geen succes is geworden, ik had nochtans gratis chocomelk voorzien”, vertelt zaakvoerder Stijn Defoort. “Ach, dan hadden wij extra veel sneeuw om ons te amuseren. Zoveel kansen in een jaar krijg je niet.”