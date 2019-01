Slechts één bestuurder blaast positief tijdens alcoholcontrole Alexander Haezebrouck

27 januari 2019

16u15 0

De politie voerde afgelopen donderdag alcoholcontroles uit op vier verschillende plaatsen. In totaal werden 132 bestuurders gecontroleerd, 76 daarvan legden een alcoholtest af. “Daarvan blies slechts één bestuurder positief”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “We zijn erg tevreden met dit resultaat. Ook tijdens vorige controleacties viel het op dat er minder autobestuurders positief blazen. Dat stemt ons positief en het blijkt dat de bestuurders de boodschap over drinken en rijden ondertussen begrepen hebben.”

De politie controleerde in de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk, op de N50 in Kooigem, in de Vlaskouter in Kuurne en op de Rijksweg in Lendelede.