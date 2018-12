Slager Marc Mylle blijft in tegenstelling tot vele collega’s open tijdens de feestdagen: “Niet voor de kassa maar voor de klanten.” Maxime Petit

22 december 2018

De dagen rond Kerst zijn voor slager Marc Mylle (50) de drukste tijd van het jaar. Veel van zijn collega’s sluiten dan ook de deuren omdat de meerkost aan personeel te hoog ligt of gewoonweg omdat ze geen geschikte arbeidskrachten meer vinden. Mylle denkt er niet aan die trend te volgen. “Je kan je klanten toch niet zomaar laten stikken?”

De laatste zaterdagnamiddag voor Kerst: een volle winkel en de telefoon die constant rinkelt. “Hallo, met uw favoriete slager”, neemt ‘big boss’ Marc Mylle consequent op voordat hij een zoveelste bestelling neerpent. Ondanks de booming business snapt Mylle dat sommige van zijn collega’s hun zaak sluiten rond de feestperiode. “Vooral voor de kleinere spelers is het moeilijk om personeel te vinden en om de meerkost te financieren”, weet hij. “Vroeger was dat geen probleem omdat de hele familie kwam helpen maar tegenwoordig zijn de familiebanden her en der niet meer zo stevig. Het is zeldzaam dat je als handelaar nog zomaar een beroep kunt doen op nonkel of tante.”

Hoe klaart Marc Mylle de klus dan? “Ik heb een trouw team van 20 vaste werknemers en personeelsproblemen kenden we hier nog nooit. Nochtans ben ik niet de sympathiekste baas en overbetalen doe ik al zeker niet”, lacht hij. “In de eindejaarsperiode doen we dan ook nog een beroep op 4 vaste flexi-jobbers.”

Commercieel assistente in de keuken

Eén van hen is Marleen Vanwijnsberghe (52) uit Waregem die tijdens de feestperiode al jaren met haar zus en haar man komt bijklussen in de keuken van de slager. “Ik geef er zelfs een deel van mijn verlof voor op”, voegt de commercieel assistente van Balta eraan toe. “Het is financieel interessant onder het statuut van flexi-jobber en de sfeer is hier opperbest. Ondanks de stress dat de drukte met zich meebrengt, loopt iedereen hier nog goedgezind rond. Hier krijg ik ook de kans om eens met mijn handen te werken in plaats van met mijn hersenen en dat voelt goed aan.”

Als we de collega-slagers van Marc Mylle mogen geloven dan houd je aan het einde van de rit financieel nog weinig over aan de verkoop van feestmaaltijden. “Je werkt minder efficiënt, dat is zeker maar ik heb geen idee of er qua winst zoveel verschil is met andere periodes. Ik hou mijn zaak niet open voor de kassa maar voor de klanten. Vorig jaar heb ik mijn inkomsten zelfs pas halverwege januari geteld. Ik vind dat je de mensen die een heel jaar trouw achter hun vlees komen niet zomaar kunt laten stikken in de Nieuwjaarsperiode. Voor mij betekent het ook al veel als je weet dat je honderden mensen kunt laten genieten van een feestmaaltijd.”

Bezinnen tijdens de middernachtmis

Hoeveel bestellingen Mylle en zijn team precies moeten verwerken weet hij niet. “67 pagina’s vol”, toont hij. Een snelle berekening leert ons dat het over meer dan 600 bestellingen gaat. “Vroeger zetten we op voorhand alles apart klaar per klant maar dat nam enorm veel tijd in beslag. Tegenwoordig bedienen we iedereen op het moment zelf, à la minute zeg maar. Het is mijn droom om op termijn zelfs geen bestellingen meer te noteren want ook met schrijven verlies je kostbare tijd. De klanten zijn wel nog niet klaar voor dergelijk systeem. Ze zouden allicht vrezen dat bepaalde menu’s niet meer beschikbaar zouden zijn.”

En hoe beleeft Marc Mylle zelf zijn Kerst? “Ach, dat is voor mijn vrouw Nathalie en mij niets bijzonders. Meer dan één glaasje wijn en een bescheiden maaltijd komt er niet op tafel. Nathalie ligt tegen 21u al uitgeput in bed. Iets later volg ik maar niet zonder mijn wekker te zetten voor het bijwonen van de middernachtmis. Een traditie die ik in ere wil houden al zit ik daar dan wel te piekeren en te stressen op mijn eentje over het werk. Je weet maar nooit dat er een bestelling niet klopt of zo. Omdat ik op de werkvloer niet alles in de hand heb en niet alles kan zien, blijf ik soms een oncomfortabel gevoel achter.”