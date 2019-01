Site voormalig meubelbedrijf Emdeka verwelkomt eerste bedrijf: Labarque Interieur Joyce Mesdag

09 januari 2019

Bedrijvencentrum Emdeka in Bellegem mag dit jaar nog haar eerste bedrijf verwelkomen: Labarque Interieur. De site van het voormalige meubelbedrijf Emdeka werd omgevormd in een KMO-zone met 7 percelen.

Emdeka was een bekend meubelbedrijf op de hoek van de Bellegemsestraat en de Manpadstraat, dat in de meest succesvolle jaren van het bedrijf 120 mensen tewerkstelde. In 2001 ging het bedrijf failliet. Het werd daarna overgenomen door Megara, maar in 2004 werd ook dat bedrijf failliet verklaard.

Intercommunale Leiedal kocht het terrein van 2,3 hectare met de bedoeling om er een KMO-zone op te realiseren. In 2010 werden de leegstaande gebouwen afgebroken. Twee jaar geleden startten de infrastructuurwerken om de site om te vormen in een hedendaags bedrijventerrein met ruimte voor lokale, kleine bedrijven uit de regio. Van de 7 beschikbare percelen zijn er ondertussen al 4 verkocht. Voor 2 andere percelen lopen de onderhandelingen nog. Enkel het grootste perceel van 5000 m², het verst van de Manpadstraat, is nog beschikbaar.

De aangelegde straat in de KMO-zone werd tot ‘Meubelmakersdreef’ gedoopt, een verwijzing naar de geschiedenis van de site. “Intussen rijst het eerste bedrijf er uit de grond, en dat is toepasselijk genoeg ‘Labarque Interieur’, gespecialiseerd in alle interieurmaatwerk, van dressing, tot keukens en deuren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Open Vld). “Wij waren onmiddellijk verkocht omwille van het landschappelijk karakter en de kleinschaligheid van de site, en de nabijheid van de school VBS Bellegem waar mijn vrouw Lynn kleuterleidster is”, vertelt Douglas Labarque. “Ons bedrijf bevindt zich nu achter het Bellegems Friethuisje, maar daar kampen we al een tijdje met plaatsgebrek. Ons bedrijf is 200 m² groot, hier breiden we uit naar 600 m².”

Het koppel bouwt er meteen ook een nieuwe woning naast. “Want volgens het RUP kan je hier ook wonen, en dat is meteen ook een belangrijke extra troef op deze site hier”, zegt Cindy Deglorie van Leiedal. “Percelen die iets kleiner zijn, zoals hier, zijn gegeerd. Dat merken we aan het feit dat er ook een wachtlijst aangelegd is, voor het geval de onderhandelingen nog afspringen.”

Labarque Interieur wordt in juni dit jaar nog geopend. Ook de andere drie eigenaars steken een stevig tandje bij: Dries Delcroix uit Aalbeke, gespecialiseerd in groenvoorziening en boomverzorging, Nick Vandenbroucke van Bam Technics uit Kortrijk, gespecialiseerd in poorten, hekken, slagbomen en toegangscontrole, en Henk Capoen en Nikolas Taelman van Catael uit Bellegem, gespecialiseerd in industriële automatisering nemen nog dit jaar of begin volgend jaar hun intrek in de KMO-zone.

Het verkeer van en naar de bedrijven op de KMO-zone zal via de Manpadstraat en de Bellegemsestraat gebeuren. “Enkel bedrijven die een beperkte verkeersdrukte met zich meebrengen, zijn hier welkom”, zegt Deglorie. “Voorlopig kijken we nog uit naar één koper voor het grotere perceel van 5000 m², maar mocht die zich niet aandienen, splitsen we dat perceel ook op in kleinere stukjes.”