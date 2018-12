Site Electro Bekaert wordt woonproject Rommelaar “Betaalbaar en groen wonen in de stad” Lieven Samyn

21 december 2018



Bron: Lieven Samyn 0 Kortrijk Op de site van Electro Bekaert langs de Zwevegemsestraat in Kortrijk verrijst tegen 2020 woonproject Rommelaar. Tien appartementen en acht koppelwoningen met groen en een speelplein op een binnenkoer. “De make-over gaat verder”, klinkt het bij een tevreden schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens.

De site van zo’n 2.200 m² tussen de Zwevegemse- en Sint-Antoniusstraat lag er sinds 2013 verlaten bij. De specialist in industriële elektriciteit Electro Bekaert verhuisde toen naar een site op Ter Doenaert in Marke (Kortrijk). Con-Struct uit Lochristi, gespecialiseerd in kleinschalige renovatie- en nieuwbouwprojecten in stedelijke centra kon er de hand op leggen en ging samen met het stadsbestuur op zoek naar een invulling die paste in de omgeving met kleine arbeidershuisjes. Het eerste project in Kortrijk voor Con-Struct. “De sloop van de panden van Electro Bekaert is al gestart”, legt zaakvoerder Peter Vermeulen uit. “In de plaats komen 10 appartementen en 8 koppelwoningen. Er is ook plaats voor een groen binnenplein en parkeerplaatsen.” Vier woningen komen langs de Sint-Antoniusstraat, vier andere woningen en de appartementen langs de Zwevegemsestraat. De prijzen variëren van 217.000 tot 381.000 euro. “Voor jonge gezinnen en gepensioneerden”, vervolgt Peter Vermeulen. “Op wandelafstand van het station, het centrum, de oprit van de snelweg.”

Residentie Rommelaar

De projectontwikkelaar ging in de geschiedenisboeken grasduinen om een passende naam voor het project te vinden: Residentie Rommelaar. “De naam verwijst naar de vroegere Rommelaartoren die één van de 25 torens in de middeleeuwse stadsomwalling van Kortrijk was”, weet Peter. “De toren werd in 1648 grotendeels afgebroken. Maar we hopen dat ons project opnieuw een baken, een toren naar en van de stad wordt.”

Verdere make-over

“Het project past perfect in de volledige opwaardering en make-over van de Zwevegemsestraat”, aldus Wout Maddens. Hij refereert aan de panden van ex-taverne Riley tot en met ex-café Mercurius die plaats maken voor woningen, kinderopvang, kantoor van vzw Ubuntu, het co-housingproject Hof van Prado,… “Er beweegt iets in de omgeving en dat was ook één van de redenen om hier te investeren”, aldus nog Peter Vermeulen. Het project Rommelaar moet in de tweede helft van 2020 af zijn. Meer info op www.residentie-rommelaar.be. De naastgelegen Barbershop en handcarwash blijven bestaan.