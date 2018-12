Sinterklaasfeest voor 160 arme kinderen Peter Lanssens

04 december 2018

09u22 0

Vrijwilligers van De Kier, een vzw om mensen in armoede laagdrempelig te ontvangen, hielden op zondag 2 december een Sinterklaasfeest in zaal De Zindering in de Nedervijver in Kortrijk. 160 arme kinderen genoten er van warme chocolademelk en sinterklaaskoeken. Elk kind kreeg verder speelgoed van Bart Smit en kledij van C&A. De geschenken werden afgegeven door Sinterklaas en twee Zwarte Pieten. Het feest kreeg steun van serviceclub Kiwanis Kortrijk Ring. Op de foto’s zien we Stefaan Dezeure en Jan Verrue van Kiwanis Kortrijk Ring en Jozef Laevens, Pol Descamps en Dany Ghettem van De Kier.