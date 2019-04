Sint-Vincentiusschool opent veilige schooldoorgang Peter Lanssens

12 april 2019

14u39 0 Kortrijk Basisschool Sint-Vincentius opent na de paasvakantie een nieuwe en veilige schooldoorgang. De leerlingen kunnen voortaan naar school via Bissegemplaats en rond de kerk. Waardoor ze wegblijven uit de drukke Driekerkenstraat.

De stad lanceert in dat kader de actie ‘veilig naar school’. “We moedigen de ouders aan hun auto te parkeren op de parking van het Vlaswaagplein en hun kinderen tot aan het oud-gemeentehuis te begeleiden”, zeggen schepenen namens Mobiliteit Axel Weydts (sp.a), namens Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA) en bij Team Burgemeester namens Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens en Deelgemeenten Ruth Vandenberghe. “Gemachtige opzichters laten de kinderen er veilig de Meensesteenweg oversteken. We belonen de ouders met een gratis koffie, hun kinderen krijgen een gratis stukje fruit. De actie start op dinsdag 23 april en wordt elke dinsdag van mei herhaald. We willen zo de autodruk tijdens de spitsuren verminderen rond de schoolomgeving.”

Toegang voor auto’s op Bissegemplaats deels verboden

Belangrijk: de gemachtigde opzichters hebben toestemming om elke schooldag van 7.45 tot 8.30 uur de toegang voor auto’s op Bissegemplaats deels te verbieden. Enkel de parking aan gewezen horecazaak ’t Dul Konijn kan gebruikt worden, tot aan café ’t Koningshof. Enkel te bereiken via de Meensesteenweg. De stad wil zo de veiligheid van de kinderen garanderen en voorkomen dat ouders met hun auto Bissegemplaats oprijden om hun kinderen af te zetten.