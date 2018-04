Sint-Vincentius wordt Atelier Kortrijk 2025 07 april 2018

02u41 1 Kortrijk Gewezen WZC Sint-Vincentius wordt Atelier Kortrijk 2025. Waar de buurt kan vergaderen en waar er plaats is voor exposities. Er komt ook een groene doorsteek tussen het Begijnhofpark en de verlaagde Leie-boorden.

Het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) is sinds eind 2017 eigendom van het vroegere woonzorgcentrum Sint-Vincentius in de Groeningestraat, gekocht voor 3,55 miljoen euro. De cafetaria van Sint-Vincentius wordt omgevormd tot Atelier Kortrijk 2025. Dat wordt een infopunt en exporuimte, waar lopende projecten van de stad en ontwikkelaars getoond worden.





Groene doorsteek

Het atelier zal ook voor workshops en vergaderingen dienen. "En er worden daar zo'n tien tijdelijke initiatieven opgestart, waarover later meer", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). Het SOK schrijft tegelijk een studieopdracht uit om een groene doorsteek uit te werken van het vernieuwde Overbekeplein en Boerenhol, nu een groenperk, langs het Begijnhofpark, het vroegere WZC, de Artillerietoren en de Onze-Lieve-Vrouwekerk naar de verlaagde Leie-boorden bij de Broeltorens. Ook de heraanleg van het Zegerplein en de straten rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar een woonerf komt, wordt bekeken. De groene doorsteek is er tegen 2020, waarna er verder nagedacht wordt over de invulling van het terrein, waar nu het vroegere WZC nog op staat. De gewezen private parking van Sint-Vincentius, tussen het Begijnhofpark en Begijnhof, gaat eind 2018 of begin 2019 dicht.





(LPS)