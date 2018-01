Sint-Vincentius krijgt nieuwe bestemming 02u41 1

Het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) is sinds 1 januari eigenaar van gewezen woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Het SOK heeft er nu een kantoor in de Groeningestraat 20. De raad van beheer schreef een beheersopdracht uit om de gebouwen van het vroegere rusthuis een nieuwe bestemming te geven. Zo is een woonproject met aansluiting op het Begijnhofpark een optie. In afwachting krijgt het Centrum voor Integrale Gezinszorg, Huis Ter Leye, tijdelijk onderdak in het vroegere klooster in de Groeningestraat. Die vzw begeleidt gezinnen en biedt een residentiële opvang aan kwetsbare ouders met jonge kinderen. De bewoners van Sint-Vincentius zitten in een nieuw woonzorgcentrum op de Houtmarkt. (LPS)