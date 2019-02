Sint-Paulus krijgt speeloase: werken starten in juni Peter Lanssens

06 februari 2019

12u04 5 Kortrijk Sint-Paulus, waar 450 leerlingen lesvolgen, krijgt 250.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid om de speelplaats om te vormen tot een groene speeloase. De plannen zijn nu voorgesteld in de basisschool in de Felix de Bethunelaan. De werken starten in juni en zijn tegen begin november af.

Het plan is van de hand van speellandschapsontwerpers Studio Basta en Fris in het Landschap en studiebureau Atelier Ruimtelijk Advies. “De speelplaats van 3.150 vierkante meter wordt uitgebroken, de riolen opnieuw aangelegd en in de plaats van steen en beton komt er een groene speelplaats”, zegt leerkracht Cedric Ryckaert. “We hebben leerlingen, ouders en leerkrachten bevraagd en organisaties zoals MOS, Goodplanet en de stad Kortrijk betrokken bij de realisatie.” Wat er in de groene speeloase komt: heuvels met uitdagende spelaanleidingen, twee sportveldjes, een parcours om te fietsen en steppen, een sprintstrook van 60 meter, speel- en klimbomen, verstopplekjes, een bouw- en waterspeelplek om te experimenteren met losse en natuurlijke materialen en bessenstruiken en appelbomen. “Leerlingen zullen kunnen klimmen, hangen, klauteren, rennen, zitten, sporten, stappen en zoveel meer”, vervolgt Cedric Ryckaert. “Elke speelheuvel en elk sportveld wordt met deskundigheid ontworpen en aangelegd door specialisten”, aldus Ryckaert. Het totale project kost 500.000 euro. De Vlaamse overheid steunt het als proefproject rond ontharding. Hemelwater wordt waar mogelijk opgevangen en opnieuw gebruikt.