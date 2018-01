Sint-Janswijk ijvert voor behoud groene long 20 januari 2018

02u33 1 Kortrijk Tientallen bewoners van de Sint-Janswijk verenigen zich in het comité Tsjing Tsjang om actie te voeren tegen het mogelijk volbouwen van V-Tex. Dat is een terrein van twee hectare tussen de Veldstraat, Vaartstraat, Stasegemsestraat, Pieter de Conincklaan en Guldensporenlaan.

"Het is de enige groene long in de wijk én een plaats waar kinderen onbezorgd spelen", zeggen Floor Vandewalle, Rutger Davidts, Stefaan Delobelle en Thomas Nachtergaele. "Hier komen veel mensen, wat het sociale contact in deze multiculturele buurt bevordert. De chiro is hier actief, het terrein dient als speelplaats voor buurtschool V-Tex, graffitikunstenaars zijn welkom, er is een BMX-parcours en een speelplein en nog veel meer. Raak niet te veel aan de open ruimte. We begrijpen dat er plannen zijn, maar maak er een voorbeeldproject van, met inspraak van de buurt", aldus de omwonenden.





Vergadering gepland

"Er is een ontwerp met 45 betaalbare stadswoningen in de maak", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). "Maar dan wel met een goeie architectuur én met inbegrip van een ruim park met ruimte voor spel en andere activiteiten. Het middengebouw op het terrein, het laatste overblijfsel van gewezen textielveredelingsbedrijf V-Tex, blijft behouden. Er is een idee om het op te knappen en om op het dak een buurttuin te voorzien. Er is al een vergadering met een delegatie van de buurt voorzien, op 8 februari. Ik ben bereid om dat verder open te trekken", aldus Maddens. Het ontwerp in opmaak is van het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, Matexi-Thiers, Lens°Ass architects en Architecten Vande Kerckhove. (LPS)