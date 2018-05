Sinksenfeesten groter dan ooit 250.000 TOESCHOUWERS VERWACHT OP 200 ACTIVITEITEN EN 32 FEESTLOCATIES PETER LANSSENS

17 mei 2018

02u33 0 Kortrijk Morgen starten de vierdaagse Sinksenfeesten in Kortrijk. De feesten verdriedubbelden de voorbije zes jaar in omvang met nu ruim 200 activiteiten. Wat brengt de toekomst?

Kelly Detavernier (39) en Arne Vandendriessche (35) namen zes jaar geleden als co-voorzitters van de vzw Feest in Kortrijk de touwtjes van de Sinksenfeesten in handen. Hun rapport is indrukwekkend. Het aantal externe partners groeide van 25 naar 80, er zijn nu ruim 200 activiteiten en het aantal bezoekers ging pijlsnel omhoog van 90.000 in 2013 naar 228.718 in 2017. De stad liet vorig jaar voor het eerst via gsm-tracking nagaan hoeveel mensen de Sinksenfeesten bezochten. "We gaan dat weer doen, met Proximus als partner nu", zeggen de feestburgemeesters.





Grootste rommelmarkt

Het budget bedroeg de voorbije jaren 193.000 euro en is deze keer eenmalig 293.000 euro omdat het openingsspektakel 100.000 euro kost. Ruim 2.000 vrijwilligers leiden Sinksen mee in goeie banen. Nog een sterk cijfer: het aantal deelnemers aan de rommelmarkt op zondag en maandag groeide van 1.920 in 2013 naar 2.605 in 2018. "We hebben de grootste rommelmarkt van Vlaanderen, 6,7 kilometer lang." Ook opmerkelijk: de komst van de FIK-jeton in 2014, nu ingeburgerd als dé feestmunt.





Sinksen groeide van onderuit. "Er hebben steeds meer creatieve Kortrijkzanen zin om actief deel te nemen", zeggen de feestburgemeesters. "De stad zit vol goesting en ambiance. Er heerst een hele goede vibe, die niet meer tegen te houden is. We laten de feesten wel niet meer groter worden. We hebben deze keer liefst 32 feestlocaties. Het moet beheersbaar blijven, en leefbaar. Veel organisatoren willen tot 4 uur 's nachts doorgaan, maar dat mag niet overal omdat we rekening houden met omwonenden. We stemmen de openingsuren van de feestlocaties op elkaar af. Overlast? We kregen vorig jaar zeven klachten binnen. Wat verwaarloosbaar is, al namen we ze wel alle zeven ernstig. We roepen inwoners op om hinder àltijd te melden via het meldpunt 1777. Zodat we de impact van de Sinksenfeesten nog beter kunnen analyseren. We hebben Sinksen tot een vierdaagse uitgebouwd, maar wat ons betreft komen er de volgende edities geen extra dagen bij. Geen tiendaagse marathon hier, zoals de Gentse Feesten. De focus van de volgende edities moet op de verdere uitbouw van de kwaliteit liggen. Of de veiligheid niet in het gedrang komt door de groei? Iédere organisator zat drie keer samen met politie en brandweer om maatregelen op maat te bespreken."