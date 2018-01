Sinksen versterkt wielerwedstrijd RENNERS GROTE PRIJS MARCEL KINT RIJDEN LANGS VERLAAGDE LEIEBOORDEN PETER LANSSENS

23 januari 2018

De start van de Grote Prijs Marcel Kint verhuist naar het Mandelaplein in Kortrijk, waar er ook een passage is op de nieuwe verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. De datum is eveneens nieuw: op 20 mei op Sinksenzondag. "Ik ben trots", zegt Marniek Kint (38), drijvende kracht en kleinzoon van Marcel Kint.

De wielerwedstrijd, aanvankelijk de Grote Prijs van Zwevegem en sinds 1942 de Grote Prijs Marcel Kint, krijgt een opwaardering tot UCI 1.1 koers.





Dat betekent enkel nog profs met onder andere World Tour ploegen zoals mogelijk Quickstep, Lotto Soudal, Lotto Jumbo, Astana en Katusha. De koers verandert van datum: niet meer op de Zwevegemse kermismaandag in september, maar op Pinksterzondag 20 mei op de Sinksenfeesten in Kortrijk.





Met een opening op het nieuwe Nelson Mandelaplein op het stadsdeel Weide, waar de renners worden voorgesteld vanaf 11 uur, gevolgd door de start om 12 uur. Daarna gaat het onder meer richting de nieuwe verlaagde Leieboorden, aan de Broeltorens.





Monument en straat

Pinksterzondag was op de Sinksenfeesten in 2017 goed voor 69.300 bezoekers, zo leert een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek van operator Orange, met gsm-tracking.





Het is dus zeker dat de Sinksenfeesten en de Grote Prijs Marcel Kint elkaar zullen versterken. De koers krijgt een grotere uitstraling. Drijvende kracht Marniek Kint (38) van Fietsen Kint in Kortrijk, zijn in 2002 overleden grootvader Marcel Kint won de koers in 1935, is ontroerd.





"Het doet een traantje opwellen, want ik ben echt trots dat ik op de achtergrond als een van de drijvende krachten mee mag werken aan de wederopstanding van deze koers", vertelt Marniek. "Ik ben ook trots omdat we zijn naam blijven koppelen aan de wedstrijd, dat zal voor eeuwig zo blijven. Hij was een groot renner en ondernemer. Hij leerde me om altijd met twee voeten op de grond te blijven staan. In Valkenburg (waar Marcel Kint in 1938 wereldkampioen werd, red.) zijn er tal van herdenkingsplaten en monumenten en zelfs een hotel Kint. Nu nog een monument en straat in Kortrijk (Marcel Kint begon een fietsenhandel in de Proosdijstraat in Kortrijk, red.) en ook hier kan hij voor eeuwig blijven ronddwalen, als groot sportman en ook figuur van de eeuw in Zwevegem. En vooral als mijn grootvader, want hij betekende veel voor de invulling van mijn leven."





Aankomst Bekaertstraat

Zwevegem, de bakermat van de Grote Prijs Marcel Kint, wordt zeker niet vergeten in het nieuwe verhaal. De renners verlaten, na hun passage in het centrum, Kortrijk via de Gentpoort en Stasegemsestraat en rijden langs het kanaal Bossuit-Kortrijk naar Zwevegem.





De renners rijden Zwevegem binnen via de Harelbeekstraat, waarna er vier grote rondes van telkens 31 kilometer zijn. Die rondes doen naast Zwevegem ook deelgemeentes Otegem, Heestert, Moen en Sint-Denijs aan. Nadien volgen er vijf plaatselijke rondes van 10,8 kilometer in Zwevegem zelf. De totale afstand is 174 kilometer.





"We gaan voor een deelname van 22 ploegen van telkens 7 renners", zegt Marniek Kint. Er is ook een nieuwe aankomst, in de Bekaertstraat in Zwevegem, ter hoogte van de bibliotheek. Waar er aandacht zal zijn voor animatie met bijvoorbeeld optredens van verschillende dj's.





De Grote Prijs Marcel Kint maakt nu trouwens ook deel uit van de tien koersen die meetellen voor de Napoleon Games cup, waardoor de koers straks live uitgezonden wordt op VTM, de RTBF en Eurosport.





Info: www.gpmarcelkint.eu.