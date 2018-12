Simpel, maar geniaal: hoesje tovert afstandsbediening met te veel knoppen om tot 'Gemakbakske’ Senioren blij: minder toetsen met cover op afstandsbediening Peter Lanssens

12 december 2018

18u39 46 Kortrijk Afstandsbedieningen hebben véél knoppen. Tv-kijkende senioren duwen vaak verkeerd en komen zo in een menu terecht waar ze niet meer uit raken. Studenten ontwierpen nu een cover, waardoor enkel de eenvoudigste en meest gebruikte knoppen nog zichtbaar zijn. Weg stress bij senioren én bij personeelsleden van rusthuizen, die het nu altijd mogen oplossen.

Studenten Jellert De Vos uit Oudenaarde en Felix De Hoog uit Brussel ontwierpen de ‘Easy Remote’. Ze maakten de cover met een 3D-printer. Simpel, maar geniaal. “Onze senioren zijn razend enthousiast”, zegt animatieverantwoordelijke Frederik Vlaminck van zorggroep Heilig Hart in Kortrijk, waar het ‘gemakbakske’ getest is.

“Ze weten niet welke toets voor wat dient. Maar met zo’n cover kan je enkel nog op de cijfers duwen, de volumeknop, de knop om van post te veranderen en op aan en uit”, aldus Vlaminck. “Handig, want nu zit ik er wel eens naast”, zegt bewoonster Jeanne Marti (95). De ‘Easy Remote’ won een ‘Zorgvinding 2018' prijs op het eerste Inspire Healthcare Event. Howest krijgt 5.000 euro en steun van In4Care om het ontwerp verder te ontwikkelen, te verfijnen en te testen bij een ruimer publiek. Telecomprovider Telenet heeft interesse. Er worden ook ontwerpbureaus gezocht, om in de ‘Easy Remote’ te investeren. Meer uitleg over het ‘gemakbakske’ zie je in de video.