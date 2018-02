Simon Bekaert lijsttrekker bij sp.a voor provincieraad 13 februari 2018

Behalve voor de gemeenteraad moeten er op 14 oktober ook bolletjes gekleurd worden voor de vertegenwoordigers in de provincieraad. Bij sp.a wordt alvast flink ingezet op verjonging, want van de twaalf huidige provincieraadsleden doen er maar twee opnieuw mee. Omdat de provincieraad flink afgeslankt werd door de Vlaamse regering, wordt onze provincie straks voor het eerst opgedeeld in drie kieskringen in plaats van zeven, met name Roeselare-Tielt-Kortrtijk, Brugge en Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende. In Roeselare-Tielt-Kortrijk, veruit de grootste kieskring van de drie, wordt Tielts schepen en provincieraadslid Simon Bekaert de lijsttrekker. Op de tweede plaats komt Izegems gemeenteraadslid Justine Holvoet (31) en de top drie wordt vervolledigd door Kortrijkzaan Maxim Veys (30), kabinetsmedewerker van schepen Philippe De Coen. Verder opmerkelijk is dat gedeputeerden en gevestigde waarden Franky De Block en Myriam Vanlerberghe niet meer zullen opkomen. (SVR)