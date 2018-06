Signpost neemt uitgeverij over 29 juni 2018

Signpost in Kortrijk, het grootste Belgische ICT-bedrijf met focus op het onderwijs, neemt digitale uitgeverij WeZooz Academy over. De 1.500 lesvideo's voor het secundair onderwijs van WeZooz worden ingepast in het Academic Software Platform van Signpost. Dat platform heeft ruim 150.000 gebruikers en bevat zo'n 200 softwaretitels. "De pedagogische video's zijn een meerwaarde voor ons totaalaanbod naar scholen", zegt Signpost-CEO Arne Vandendriessche. "We drijven de productie van het aantal video's op en focussen ook op BSO en TSO. We bieden de video's straks ook in het Frans aan." Wie meer wil lezen over de productintegratie van WeZooz in Academic Software: https://www.signpost.be/WeZoozAcademy. (LPS)