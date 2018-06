Shoppingmanager van K stopt 15 juni 2018

Bruno Lecluyse (43), bijna twee jaar shoppingmanager van K in Kortrijk, stopt op 1 augustus. Dat is beslist in onderling overleg met de directie van SCMS Ceusters, dat het winkelcentrum exploiteert. "Het was een uitdagende job, die me in contact bracht met interessante en boeiende mensen", zegt Bruno Lecluyse, die zijn job prima deed, maar het schip verlaat wegens persoonlijke redenen die los staan van het winkelcentrum. Bruno Lecluyse keert terug naar de vrije basisschool Belgiek in Deerlijk, waar hij vanaf september met de start van een nieuw schooljaar weer directeur wordt. SCMS Ceusters zoekt een opvolger. "We zoeken geïnteresseerden voor de job van shoppingmanager in K", zegt Dominique Desmeytere van SCMS Ceusters. (LPS)