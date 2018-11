Sharon (22) prijkt op rallywagen van vader in 6 uren van Kortrijk 26 november 2018

02u21 2 Kortrijk Als eerbetoon aan zijn overleden dochter verscheen rallypiloot James Gruwez uit Boezinge (Ieper) zaterdag aan de start van de rally '6 uren van Kortrijk'. Op zijn Mercedes 190 prijkten op het dak, de deuren en de motorkap foto's van Sharon (22).

Een kippenvelmoment. Dat was de start van de rally ongetwijfeld voor James en zijn co-piloot Bjorn Six, een heel goede vriend van Sharon. Met hun witte Mercedes reden ze de Grote Markt van Kortrijk op om vervolgens over het startpodium te rijden. Op het dak van de wagen en op de deuren stonden foto's van Sharon. "Het is een mooi herdenkingsmoment geworden", zegt James. "Ik kreeg veel steun vanuit de rallywereld en ook van tal van vrienden en kennissen die erbij waren. Normaal zouden Sharon en ik samen aan de start staan van deze rally. Het zou ons vader-dochtermomentje worden. In Koekelare zaten we halfweg oktober voor de eerste keer samen in een wagen. Maar het ongeval dwarsboomde het vervolg van onze plannen. Door de foto's op de wagen reed Sharon toch een beetje mee. Het was emotioneel zeer zwaar, dat wel." Ook rally-organisatie Autostal Groeninghe herdacht Sharon op een passende manier. "Alle deelnemers kregen een mooie sticker met een foto van Sharon Gruwez", klinkt het. "Als Autostal Groeninghe betuigden we hiermee ons medeleven en respect. We zijn haar nog niet vergeten." Sharon Gruwez zat op 1 november in de wagen van haar ex-vriend toen hij in Vleteren tegen een geparkeerde bus crashte. Een onderzoek moet duidelijk maken of het om een spijtig ongeval ging of er kwaad opzet in het spel was.





(LSI)