Shakira (16) is viervoudig Vlaams danskampioene hiphop Peter Lanssens

26 maart 2019

07u24 0 Kortrijk Shakira Mahieu (16) uit Kortrijk, die al sinds haar drie jaar danst, pakt weer met een uitzonderlijk knappe prestatie uit. Shakira kroonde zich afgelopen zaterdag tot viervoudig Vlaams danskampioene hiphop, bij de door Sport Vlaanderen erkende Federatie Disco, Show en Freestyle (FDSF).

Ze blonk op het Vlaams kampioenschap hiphop en clipdance in dansschool Dursin in Kortrijk uit. Er waren zo’n 260 deelnemers. Shakira was in deze categorieën de beste: hiphop solo adults advanced (dansen op niet vooraf vrijgegeven muziek in groep, maar solo beoordeeld ook), hiphop battles adults (dansen op niet vooraf vrijgegeven muziek tegen elkaar), hiphop duo adults advanced met Febe Vanhalst (dansen op niet vooraf vrijgegeven muziek in duo) en hiphop formatie met Mad Stylez, de Dursin-dansgroep van Marie-Ann Dursin. Shakira legt zich de laatste jaren steeds meer op hiphop en urban dance toe. “Er staan de komende acht weken wedstrijden in binnen- en buitenland gepland, terwijl ze als doel heeft de Belgische titel te verzilveren”, zegt haar papa Joannito Mahieu. “Daarna volgt de aanloop naar het wereldkampioenschap, in oktober in Bremerhaven in Duitsland. Shakira zal zich met tal van workshops en een dansstage in Polen voorbereiden voor het wereldkampioenschap.”