Sente huldigt dorpsplein in SINT-KATRIEN TEVREDEN MET RESULTAAT NA 10 MAANDEN HINDER JOYCE MESDAG

23 augustus 2018

02u30 0 Kortrijk Een paar honderd inwoners van Sint-Katrien hebben gisterenavond het nieuwe dorpsplein ingehuldigd met een feestje. Leuke extra: Sint-Katrien heette vroeger alleen in de volksmond 'Sente'. Maar nu staat die naam ook op de borden als je Sint-Katrien binnenrijdt.

Het was eerst de bedoeling dat enkel het plein heraangelegd zou worden, maar onderzoek wees uit dat ook de nutsleidingen die Sente doorkruisten een grondige opknapbeurt nodig hadden. De werken van Eandis en De Watergroep herschiepen Sente enkele maanden in een bouwwerf. De rijbaan kreeg fietssuggestiestroken en een afgescheiden parkeerstrook. Daarna werd het plein zelf aangepakt. "De kerk kreeg een gezellig kerkplein, met ruimte voor groen en zitelementen", zegt Kuurns schepen van Openbare Werken Francis Watteeuw (Sp.a). "De parking naast de kerk kreeg één duidelijk afgebakende op-en afrit, wat de omgeving veel veiliger maakt voor de kinderen die naar school en naar de crèche gaan, en er zijn nog steeds voldoende parkeerplaatsen."





Over de grenzen heen

Eandis en De Watergroep investeerden 1,5 miljoen euro, Kuurne investeerde 270.000 euro, de gemeente Lendelede en de stad Kortrijk betaalden samen 160.000 euro. "Het plein ligt voor het grootste deel in Kuurne, we hebben onze verantwoordelijkheid genomen", zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). "We mogen fier zijn op de goeie samenwerking", zeggen burgemeester van Lendelede Carine Dewaele (CD&V) en burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Sente heeft een nieuw, kloppend hart."





Tien maanden lang veroorzaakten de werken verkeershinder "Dit is een belangrijke verbindingsweg tussen Lendelede en de Ring, heel veel mensen zullen dus wellicht afgeteld hebben tot de dag dat ze weer door konden", zegt Kuurns schepen Watteeuw. De handelaars waren er in elk geval als de kippen bij om er een geslaagd feest van te maken. Ontbijt- en lunchbar Noen zorgde voor wraps, bakker Aster voor kleine eclairs, slager Jens voor de hapjes , Sentemart voor drank en bloemist Rozy voor de bloemetjes. Achter de toog stonden medewerkers van buurthuis 't Senter. "We zetten wel vaker onze schouders achter feestjes in Sente", zegt Ann Geraert. "Maar vandaag hebben we echt iets te vieren. Het was méér dan nodig dat het plein aangepakt werd, en er was ook al jaren sprake van. We zijn dan ook blij dat het eindelijk zover is."