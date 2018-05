Senioren vragen betere buslijnen GEEN HALTES MEER AAN VIER WOONZORGCENTRA HANS VERBEKE PETER LANSSENS

01 juni 2018

02u56 0 Kortrijk De vereniging Okra voerde donderdagnamiddag actie aan rusthuis Sint-Jozef, waar De Lijn geen halte meer heeft. Dat is bij woonzorgcentra Sint-Vincentius, Heilig Hart en Pottelberg ook zo. Senioren vragen betere buslijnen.

Vooral ouderen die slecht te been zijn, hebben problemen om familie en vrienden in woonzorgcentra te bezoeken. De bewoners van de rusthuizen kunnen er dan weer niet zelf opuit trekken. "De dienstverlening van De Lijn kan beter", zegt Martine Vandenbussche, voorzitster van Okra stad Kortrijk. "Er zijn geen haltes meer aan woonzorgcentra Pottelberg op de Pottelberg, Sint-Jozef in de Condédreef, Sint-Vincentius op de Houtmarkt en Heilig Hart in de Budastraat. Hetzelfde verhaal aan centrum voor volwassenenonderwijs Miras op het Nelson Mandelaplein, waar veel senioren les volgen. Ook daar is er geen halte. Er bevinden zich wel telkens andere haltes in de buurt, maar die liggen tot 500 meter verder. Dat is voor veel ouderen niet doenbaar. We vragen de Lijn om dat in te zien en het openbaar vervoer beter te regelen. Vandaar onze actie, met spandoeken", aldus Martine Vandenbussche. Gabriël Lagae (82) en Odette Vandewaelle (82), die in een assistentieflat van zorggroep Heilig Hart op de Dam wonen, leggen aan de hand van eigen ervaringen uit waarom het niet goed zit met het openbaar vervoer. "Onze kinderen wonen in Leuven. Als we hen willen bezoeken, nemen we altijd de trein", vertellen ze. "Het is niet evident om de bus naar het station in Kortrijk te nemen. We moeten namelijk eerst naar de halte in de Leiestraat aan het stadhuis wandelen (zo'n 500 meter verder, nvdr.), tot bijna op de Grote Markt. Lastig, zeker omdat de weg ernaartoe ook nog eens helt. En als we terug zijn en aan het station de bus willen nemen, is de dichtstbijzijnde halte op het Sint-Amandsplein op Overleie, wat nog ver van onze flat is (zo'n 350 meter, nvdr.). Voor ons lukt het nog om te stappen. We spreken in naam van senioren die slecht te been zijn."





Normen basismobiliteit

De Lijn toont begrip, maar grijpt niet in. "Het is niet aangenaam voor ouderen die niet goed te been zijn, alle begrip daarvoor", zegt Inge Debruyne, woordvoerster bij De Lijn. "Maar we stellen vast dat er haltes op wandelafstand liggen bij woonzorgcentra Pottelberg, Sint-Vincentius en Heilig Hart, binnen onze normen van basismobiliteit. Aan Sint-Jozef is dat niet zo, maar daar is de halte en de vroegere lijn geschrapt omdat er amper mensen gebruik van maakten. Dan is het logisch dat er geen bussen meer tot aan Sint-Jozef rijden, we moeten zo efficiënt mogelijk werken", aldus Debruyne. Daar hecht Martine Vandenbussche weinig geloof aan. "Er gaan altijd ouderen op de bus zitten. Bijvoorbeeld alleen al om activiteiten in Sint-Jozef te volgen."