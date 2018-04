Senioren smullen van gratis taart BURGEMEESTER TRAKTEERT 450 SENIOREN OP KOFFIE EN GEBAK XAVIER COPPENS

23 april 2018

04u32 0 Kortrijk 450 senioren uit Kortrijk en deelgemeenten lieten zich gisteren rijkelijk trakteren op taart en koffie door burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Als ik weer burgemeester word, trakteer ik de senioren komende jaren opnieuw."

Terwijl de temperatuur boven de 25 graden klom, kozen 450 senioren voor een ouderwetse namiddag met taart en koffie in Xpo Kortrijk. "Voor een eerste editie ben ik best tevreden, want er waren maar 600 zitjes. Als er dan 450 senioren opdagen, mag ik best tevreden zijn", vindt de gulle burgemeester Vincent Van Quickenborne. "Waarom ik de senioren zes maanden voor de verkiezing uitnodig? Ik organiseer elk jaar wel een feest. De ene keer is dat voor de jeugd, zaterdagavond was dat voor tweeduizend ondernemers. Terwijl de zaal in Xpo het hele weekend beschikbaar was, kon ik die ook op zondag best nuttig besteden."





Van Quickenborne nodigde alle Kortrijkse warme bakkers uit om gebakjes te leveren voor het evenement. 21 bakkers gingen in op de uitnodiging en de taarten werden gesmaakt door de senioren. "We zijn inwoners van Kortrijk, dus willen we mee genieten van dit initiatief", reageren Maria Feys en Jozef Mylle uit Bellegem. "De burgemeester kennen we niet goed, maar hij is erg populair. Het is vermoedelijk een campagnestunt, maar je moet het maar doen. En als hij het niet deed, liep een andere politicus vermoedelijk weg met het idee. Open Vld is niet mijn partij, maar ik steun het gulle initiatief wel", zegt Mylle. Ook Romain Roelens is tevreden. "Vincent is een man van het volk en is tegen iedereen vriendelijk. We horen hem graag bezig."





Lydie Dendauw neemt ondertussen een hap van de bananentaart. "Erg lekker", straalt ze. De senioren zijn allemaal blij met de gratis taart en koffie. "Wat moet een mens anders doen op een vrije zondag?" vraagt Rosemie Bekaert zich af. "Ik ben Kortrijksgezind en ben fier op de verwezenlijkingen van de voorbije jaren. En Vincent? Die zie je overal. Op tv, in de stad en hij houdt het niet alleen bij woorden, maar voert ook uit wat hij zegt."





Onderzoekscentrum

Zaterdagavond had Van Quickenborne meer dan tweeduizend genodigden op zijn evenement 'Eten met de burgemeester'. Voor de ondernemers had hij goed nieuws. "Volgende maand wordt de knoop doorgehakt rond een onderzoekscentrum Flanders Make voor de maakindustrie. We werken hiervoor al maanden achter de schermen. Van de top 100-bedrijven huizen er 25 in onze streek, zoals Vandewiele, Unilin en Barco om er maar enkele te noemen. De onderhandelingen verlopen in een positieve sfeer. Een Flanders Make in West-Vlaanderen zou een goede zaak zijn voor alle bedrijven. Met de mogelijke komst naar Kortrijk is een investering van 15 miljoen euro gemoeid", besluit Van Quickenborne.