Senioren reiken Groene Pluim uit 26 juli 2018

02u26 1

Een fietstocht van GroenPlus, dat zijn de senioren van Groen, ging gepaard met de uitreiking van vier Groene Pluimen. Die gaan naar stadsboerderij Kortrijk, de verpakkingsvrije winkel Zonder Meer in Kortrijk, hoeveslagerij Willem in Sint-Denijs bij Zwevegem en voedselbank De Stamper in Izegem. Ze krijgen een Groene Pluim omdat ze het ecologische gedachtengoed delen.





De uitreiking, in aanwezigheid van GroenPlus-voorzitter Mieke Vogels, vond plaats in jeugdherberg Hostel Groeninghe in Kortrijk.











(LPS)