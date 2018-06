Senioren genieten van 'tovertafel' 13 juni 2018

Woonzorgnetwerk Sint-Vincentius kocht met een deel van de opbrengst van een kerstconcert met Lisa Del Bo een OMI, een soort interactieve tovertafel die je kan programmeren met muziek en beeld. "We verwerken er accenten in, vanuit het levensverhaal en op maat van de bewoners", vertelt Vera Leniere. "De OMI is makkelijk verplaatsbaar, waardoor we het tot aan de bedden brengen. Het toestel kan gebruikt worden voor een groep of een senior die liever alleen blijft." De aankoop van de OMI was ook mogelijk door de sponsoring van serviceclubs Lions, Kiwanis en Rotaract. Het andere deel van de opbrengst van het kerstconcert gaat naar animatie in Den Achtkanter. Die organisatie ondersteunt personen met een (mentale) beperking. (LPS)