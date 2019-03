Scott Van Quickenborne doet Vincent en Anouk verlangen naar meer: “Drie, vier, vijf kinderen? We sluiten dat niet uit” Peter Lanssens

27 maart 2019

16u50 0 Kortrijk Scott, broertje van de bijna 3-jarige Bo, werd dinsdagochtend geboren in het ziekenhuis AZ Groeninge. Een week te vroeg dan uitgerekend en bovendien met een keizersnede, omdat Scott in een stuitligging lag. “Een dwarsligger dus, een beetje zoals zijn vader”, grapt mama Anouk Sabbe (36).

Anouk Sabbe straalt, ondanks de toch wel pijnlijke keizersnede. “Niet moeilijk ook, met zo’n schoon mannetje”, vertelt ze trots over haar zoon. Ook grote zus Bo, een echte spraakwaterval, is superblij. “Het is een moeilijke naam hé, Scott”, zegt Bo, die haar broertje heel de tijd op haar schootje wil nemen. Vooral om Scott te overladen met kusjes. “Het is mijn baby”, lacht Bo, die sinds januari in het instapklasje van basisschool Kinderland zit.

Hij drinkt al veel, als een echte Schot Vincent Van Quickenborne

Pittig en stoer

Scott, je hoort het niet vaak. “Hij drinkt al veel, als een echte Schot”, lacht papa Vincent Van Quickenborne (45). “We kozen de namen Bo en Scott meer dan drie jaar geleden al, op mijn verjaardag op 1 augustus 2015, toen we na een weekendje Parijs naar Kortrijk aan het terugkeren waren. Scott is een unieke naam. Het klinkt pittig en een beetje stoer. Het komt hier niet veel voor, maar bijvoorbeeld wel in Schotland en Australië. Ook mijn moeder, toch vrij conservatief, vindt het een mooie naam. Er doen verder al grapjes de ronde. Zo klinkt de slogan ‘Williams Lawson’s – No Rules Great Scotch’ nu als ‘Williams Lawson’s – No Rules Great Scott”, lacht de burgemeester.

Kracht van kroostrijke gezinnen

Veel mensen vragen zich af hoe Vincent en Anouk hun gezinsleven gaan organiseren. Zo is Van Quickenborne kopman op de West-Vlaamse Open Vld-lijst voor het federaal parlement. Het worden erg drukke weken, in de aanloop naar de verkiezingsdag op zondag 26 mei. “Dat is inderdaad de vraag van 1 miljoen”, denkt Van Quickenborne na. “Ah, gewoon doen, het zal wel lukken”, pikt Anouk in. Meer nog, Scott is geen eindpunt. Vincent en Anouk denken er over na om hun gezin de komende jaren verder uit te breiden. “Drie, vier, vijf kinderen? We sluiten dat niet uit als we een manier vinden om dat allemaal te managen”, zeggen ze. “We geloven in de kracht van kroostrijke gezinnen”, vult Van Quickenborne aan, die nu van tien dagen vaderschapsverlof geniet. Hij wordt als burgemeester tijdens die periode vervangen door eerste schepen Wout Maddens (Team Burgemeester).

Zaterdag naar huis

Anouk Sabbe komt uit een gezin van drie kinderen en Vincent Van Quickenborne uit een gezin van vijf. “Scott is het negende kleinkind voor mijn ouders en het zesde voor de ouders van Anouk”, zegt Vincent Van Quickenborne. Scott – hij meet 47,5 centimeter en weegt 3,070 kilogram – en zijn mama mogen zaterdag de materniteit van het ziekenhuis AZ Groeninge verlaten en naar huis gaan.