Schuur en keuken uitgebrand door blikseminslag TRUCKCHAUFFEUR ZIET VLAMMEN EN SLAAT ALARM BIJ BUREN LIEVEN SAMYN

30 mei 2018

02u27 1 Kortrijk Tijdens het felle onweer sloeg dinsdagmorgen de bliksem in op een schuur in Bellegem, waarna de vlammen oversloegen op één van de naastgelegen woningen. "Gelukkig heeft een truckchauffeur die voorbijkwam ons gewekt, want deze brand had levens kunnen kosten", vertelt de schoonzoon van een bewoonster.

Boomverzorger Wim Vanlancker en zijn echtgenote Flora Versyck uit Bellegem werden in de nacht van maandag op dinsdag gewekt door de regen en het gedonder. "Onze grootste angst was dat de bliksem op onze mooie treurwilg zou inslaan", vertelt Flora. "Daarom stond Wim op om 4 uur. Zijn vrees bleek ongegrond, maar hij zag en hoorde de bliksem wel dichtbij inslaan. Nietsvermoedend trok hij opnieuw naar bed, tot even later een man op de deur bonkte om te melden dat er brand was uitgebroken. De truckchauffeur reed voorbij toen hij de vlammen opmerkte en besloot om hulp te zoeken. De schuur van de buren bleek inderdaad in lichterlaaie te staan. We verwittigden meteen de hulpdiensten." Het huis van Wim en Flora liep geen schade op. Dat van hun buren wel. Want de brand sloeg over van de schuur naar hun woning. Daardoor is niet alleen de schuur vernield, maar ook de keuken van het gebouw. De rest van het huis liep vooral rook- en roetschade op. Op het ogenblik van de brand was de bewoonster niet thuis. Er raakte dan ook niemand gewond. "Ik wil vooral de passerende trucker bedanken", klinkt het bij de schoonzoon van de bewoonster. "Door ons te waarschuwen, heeft hij misschien wel het leven gered van de demente buurvrouw van mijn schoonmoeder, die wél thuis was. Hij stopte, vele anderen reden gewoon door." De woning is voorlopig onbewoonbaar. De bewoonster kan bij familie terecht. De drukke Doornikserijksweg (N50) bleef enkele uren voor het verkeer afgesloten.





Knal gehoord

Ook langs de Ingooigemstraat in Ingooigem sloeg de bliksem in. Daar werd de woning van Gino Senesael getroffen. "Wat een knal", vertelt hij. "Ik was meteen wakker. De bliksem drong onze woning binnen. Op die plek is er wat schade aan de gevel. We belden het speciale noodnummer 1722 voor niet-dringende hulp, maar dat lukte niet. Dan draaiden we maar 112 en daar kregen we wél meteen gehoor. Vreemd genoeg zorgde de inslag er ook voor dat onze wasmachine in werking trad. Gelukkig ontstond er geen brand. Onze elektrische apparaten lijken ook in orde. Toch laten we een elektricien eens alles controleren."





In Dadizele sloeg de bliksem in op een woning langs de Guido Gezellelaan. Zoon des huizes Yentl Messiaen (17) is een hobbystormjager en was op dat ogenblik net van achter het raam op de bovenverdieping aan het filmen. Door de blikseminslag vlogen alle stopcontacten uit de muur. Er is ook schade aan elektrische apparaten.