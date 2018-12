Schouwburg krijgt make-over Cultuurpas moet drempel naar cultuur verlagen Joyce Mesdag

30 december 2018

17u44 3 Kortrijk De Schouwburg, die in de voorbije 30, 40 jaar niet meer aangepakt is, krijgt een make-over, verspreid over twee legislaturen. De huidige kantoren en kleedkamers worden vernieuwd, en er komt in de Schouwburg een cultuurcafé, vergelijkbaar met de Vooruit in Gent. “We plannen ook de invoering van een cultuurpas, een pas waarmee je naar alle voorstellingen en activiteiten kunt”, zegt toekomstig schepen Axel Ronse (N-VA).

In het bestuursakkoord staan een aantal ambitieuze projecten uitgestippeld, ook op vlak van cultuur. De make-over die de Schouwburg te wachten staat, springt er toch wel uit. “De kantoren en loges zijn sinds de jaren ’60 niet meer vernieuwd”, zegt Alexander Ververken, directeur bij Schouwburg Kortrijk. “De renovatie daarvan staat eindelijk op de planning. De capaciteit van het arenatheater, waar nu een 100-tal toeschouwers binnen kunnen, wordt uitgebreid naar 200. Nu is het arenatheater al snel te klein voor bepaalde voorstellingen, en moet naar de veel te grote Schouwburg zelf uitgeweken worden.”

Aan de linkerkant van de Schouwburg, waar nu de foyer zit, wordt een cultuurcafé ingericht, vergelijkbaar met de Vooruit in Gent, waar je ook buiten de openingsuren van de Schouwburg langs kan gaan. “Het moet een plek worden waar mensen die met cultuur bezig zijn elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken. Een beetje zoals Hangar K, maar dan voor cultuur. Cultuur is in het verleden niet altijd op de eerste plaats gekomen, maar in de komende legislatuur wordt het belang van cultuur duidelijk naar waarde geschat, en daar ben ik zeer blij om”, zegt Ververken.

“De komende maanden zitten we samen om de timing en investeringsbudgetten te bepalen”, zegt Axel Ronse (N-VA), die vanaf januari schepen van cultuur wordt. “Het gaat om véél geld, daarom zal het project over twee legislaturen verspreid worden. Deze legislatuur staat ófwel de realisatie van een cultuurcafé op het programma, ofwel de aanpak van de huidige kantoren en kleedkamers. Volgende legislatuur volgt dan wat nog niet werd uitgevoerd.”

Een ander ambitieus project op de planning is de invoering van een cultuurpas. “Alles wat in onze stad op vlak van cultuur wordt georganiseerd, zowel door de stad als door externe partners, willen we samenbrengen”, zegt Ronse. “De cultuurpas wordt een soort van ‘abonnement’ waarmee je voor een maand of een half jaar bijvoorbeeld naar álles kan gaan wat er te beleven valt in de stad.”

“Dat is een ideale manier om eventuele drempels voor bepaalde voorstellingen te verlagen”, zegt Ververken. “Niet alleen financiële drempels. Het moet een manier worden om cultuur gemakkelijker tot bij de mensen te brengen. Soms moet je een jaar op voorhand al bepalen welke voorstelling je wil bijwonen. De jongere generatie bereik je op die manier minder snel. Zij zijn iets impulsiever in hun keuzes over culturele activiteiten.”

“Om méér mensen te kunnen laten meegenieten van de populaire voorstellingen, die nu maanden op voorhand al uitverkocht zijn, denken we aan live-streaming, zodat wie een cultuurpas heeft, ook die voorstellingen kan meevolgen. Dat is uiteraard niet hetzelfde als ‘live’, maar bij die echt populaire zaken, kan dat een oplossing zijn.”

Kortrijk wil tot slot ook haar kandidatuur indienen om Culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030.