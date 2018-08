Schouder uit de kom na aanrijding door billenkar 07 augustus 2018

Een 69-jarige vrouw uit Kortrijk is gisteren gewond geraakt na een ongeval met de fiets op de Zeedijk in Nieuwpoort. Aan het Leopoldplein werd ze op haar elektrische fiets aangereden door een 4-jarig jongetje in een billenkar. De vrouw kwam op de grond terecht, waarna haar schouder uit de kom ging. Ze werd naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. (BBO)