Schoorsteenbrand 24 november 2018

02u23 0

De brandweer rukte donderdagmiddag massaal uit naar de fabriek van veevoederfabrikant Dumoulin, langs de Spinnerijstraat in Kortrijk.





Daar ontstond brand in een schoorsteen van het bedrijf. Een twaalftal medewerkers kon zonder problemen de fabriek verlaten, niemand raakte gewond. De brandweer had de situatie snel onder controle. Volgens een woordvoerster van het bedrijf is de schade beperkt. Eén van de zeven productielijnen is tijdelijk buiten dienst, op de andere kan normaal gewerkt worden. (VHS)