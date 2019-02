Schoonheidsspecialistes opgeleid tot kankerexperts: “We willen helpen” Peter Lanssens

25 februari 2019

17u00 14 Kortrijk Zes schoonheidsspecialistes kregen maandag in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk een certificaat als ‘beauty professional oncologie’. Een dure en tijdrovende opleiding, maar het was het méér dan waard. “We willen mensen met kanker echt helpen”, zegt Oceane Romo.

De zes volgden de intense opleiding via de vzw Institute for Professional Care, om beter om te gaan met door kanker getroffen mensen. En hoe onder meer hun handen, nagels, gelaat en voeten het best te verzorgen. De huid krijgt door de zware therapieën veel te verduren. “De gespecialiseerde schoonheidsbehandeling voorkomt een sociaal isolement voor mensen met kanker. Want de drempel om naar een klassiek schoonheidsinstituut te stappen, is vaak hoog”, zegt woordvoerder Stef Lammertyn van AZ Groeninge. “Een behandeling tegen kanker kan erg ingrijpend zijn. Patiënten verliezen hun haar en krijgen vaak huiduitslag.”

Kankerpatiënten zetten eerder door met hun therapie als je hun klachten au sérieux neemt dokter Liesbeth Schauvliege

Grote empathie

“Het is als kankerpatiënt dan ook heel belangrijk om er zo goed mogelijk uit te zien. Want dan voel je je automatisch beter”, pikt Liesbeth Schauvliege, dokter in het oncologisch centrum van AZ Groeninge, in. “En als je hun klachten au sérieux neemt, blijven ze eerder trouw aan hun therapie, waardoor hun geneesmiddelen beter werken. Ik heb dan ook héél veel respect voor de schoonheidsspecialistes die zich bijscholen. Ze zijn bijzonder omdat ze een grote empathie hebben”, aldus Schauvliege. De opleiding is tijdrovend, met 20 lesdagen en 120 uur stage. De kostprijs ligt ook hoog: 1.800 euro per opleiding, waarvan de overheid 40 procent dekt. “Het vraagt een enorme inspanning, ze verdienen een dikke pluim”, benadrukt Paul Verdonck van de vzw Institute for Professional Care.

We willen mensen met kanker weer een gezonde glans geven Schoonheidsspecialistes Oceane Romo en Lisa Supply

Traantjes

De zes zijn thuisverpleegkundige Nathalie Vergauwe (33) uit Zarren, Oceane Romo (36) van Plus Jolie uit Wevelgem, ergotherapeute in vooropleiding Ariane Coussement (23) uit Gent, Lisa Supply (27) van schoonheidsinstituut Lisa uit Avelgem, Celien Van Caelenberghe (22) uit Oordegem en Sara Leirman (23) van salon Satique in Brugge. Het straffe is dat twee van hen nu iedere week een voormiddag vrijmaken om ook in AZ Groeninge zélf kankerpatiënten bij te staan. Dat zijn Oceane Romo en Lisa Supply: “We willen die mensen weer een gezonde glans te geven”, vertellen ze. “Zo werken we bijvoorbeeld met minerale make-up, natuurlijk en zachter voor de huid. En we hebben nu tal van technieken, zoals herbalanceringsmassages, in de vingers. Wat ook leerrijk was: lessen van psychologen en een rollenspel met actrice Lisette Mertens, over hoe contact te leggen met mensen met kanker. Dat was intensief: we lieten traantjes”, aldus Oceane en Lisa. “Het belangrijkste: volg je buikgevoel. Zo klinkt ‘hoe gaat het met je vandaag’ zachter dan ‘hoe gaat het met je’”, vult Celien Van Caelenberghe aan.

Chronisch zieken

De schoonheidsspecialistes helpen niet enkel kankerpatiënten, maar ook chronisch zieken en mensen met stressproblemen en een burn-out. “Het is de opleiding van de toekomst. We leven langer en worden meer geconfronteerd met dergelijke problemen”, vindt Stefaan Matton, algemeen directeur van de provinciale ontwikkelingsmaatschapij (POM) West-Vlaanderen. De POM gaat na hoe de twee aspecten in dit verhaal, gespecialiseerde zorg en economie, elkaar nog beter kunnen vinden. “Het gaat trouwens niet enkel om de zorgtechnieken op zich, mensen met kanker luchten hun hart bij die schoonheidsspecialistes”, besluit Stefaan Matton. Er is nog een opleiding beauty professional onocologie dit jaar, in AZ Zeno in Knokke. Info staat op www.institutefpc.eu.