Schoonheidssalon Kosmetici opent deuren Peter Lanssens

03 maart 2019

08u11 0 Kortrijk Sheila Naghdipour (24) opent maandag in de Hendrik Consciensestraat 18 schoonheidssalon Kosmetici. De acht medewerkers zijn er in tal van vakgebieden gespecialiseerd. Er is een professionele diëtiste, het salon heeft een hair-atelier en nagelstudio en je kan er onder meer terecht voor permanente make-up, visagie en gezichtsbehandelingen, wax en permanente ontharing, massages en medische pedicure. “Een droom komt uit. Zo deed ik al graag de nagels en make-up van vriendinnen, toen ik student was”, vertelt Sheila Naghdipour.

De keuze om het schoonheidssalon in de Hendrik Consciencestraat 18 te openen, is geen toeval. Kosmetici zit er op de eerste verdieping en Beauty Clinic op het gelijkvloers. “We werken samen met Beauty Clinic”, zegt Sheila. “Zo mag peeling boven een bepaald percentage enkel door artsen uitgevoerd worden, om een voorbeeld te geven. Mensen die dat wensen, sturen we dan door naar Beauty Clinic. Omdat we in Kosmetici experts in zowat alles hebben, kan je hier veel behandelingen combineren en op tijd besparen, wat een uniek concept is. Zie het zo, je kan als vrouw na je werk naar hier komen om je van top tot teen klaar te laten maken voor een feestje. Ook mannen zijn welkom, terwijl er speciale tarieven zijn voor kinderen en studenten. We staan garant voor de nieuwste technieken. Een voorbeeld is radiofrequente microneedling, waarbij radiofrequentie-energie gebruikt wordt om de huid te verjongen. We zijn niet enkel innovatief, maar zitten ook heel goed op het vlak van prijs-kwaliteit verhouding. Wie naar hier komt, krijgt in alle rust kwalitatieve en exclusieve behandelingen, aan scherpe prijzen. Parkeren is geen probleem, dat kan gewoon voor de deur. We kijken al vooruit. Zo opent in mei ‘Academy K’ in Kosmetici, waar lessen permanente make-up centraal staan. En na de zomer openen we hier nog een shop en een kinderhoek”, aldus Sheila Naghdipour, die met de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Team Burgemeester stond. Ze is verder gespecialiseerd als weddingplanner, ook te boeken via Kosmetici. De naam Kosmetici staat voor Kortrijk, cosmetica en medici. Kosmetici is op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 20 uur open en op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 20 uur. Info: tel. 056/89.08.26 of www.kosmetici.be.