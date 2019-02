Schoolzwemmen blijft tóch betaalbaar Overleg brengt oplossing, stad komt fors tussen Peter Lanssens

26 februari 2019

16u30 0 Kortrijk Schoolzwemmen blijft betaalbaar in het nieuwe zwembad op Weide. De stad maakt ieder jaar 50.000 euro vrij om tussen te komen en wil het transport goedkoper maken. De doorbraak kwam er na een overleg met alle scholen(groepen). Schepen Arne Vandendriessche: “Ik vind als jonge papa ook dat schoolzwemmen niet enkel voor de rijken mag worden. Dat zal ons lukken.”

Het schoolzwemmen kost nu 0,40 euro per kind per lesbeurt, voor een half uur zwemles met twintig kinderen per baan. In het nieuwe zwembad wordt dat 1,60 euro per kind per lesbeurt. Voor 45 minuten wordt dat 1,80 euro en voor 60 minuten 2,10 euro. “Een vervierdubbeling, wat onaanvaardbaar is”, stelde gemeenteraadslid Roel Deseyn (CD&V 4.0) eerder. Te kort door de bocht, zo blijkt nu. Want de stad maakt jaarlijks 50.000 euro vrij om 0,50 euro per kind per lesbeurt tussen te komen. Er is meer: de stad gaat op zoek naar een partner die het busvervoer van en naar het zwembad voor alle basisscholen bundelt en afstemt op elkaar, om de kostprijs naar beneden te halen. De aanbesteding wordt ook opengetrokken voor andere schoolactiviteiten. De stad bekijkt verder om fietspoules ter beschikking te stellen van scholen, alternerend te gebruiken. Verder blijkt er naast het schoolzwemmen een hoge nood te zijn aan sportzalen voor de lessen lichamelijke opvoeding. De stad stelt een lijst samen, die alle vrije momenten in die sportzalen in kaart brengt. Schepenen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) en van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA) bereikten over het hele pakket maandagavond een akkoord, na overleg met delegaties van alle scholen(groepen) in het basisonderwijs in Kortrijk. “Logisch dat de scholen strijden om hun leerlingen betaalbaar te laten schoolzwemmen”, zegt Vandendriessche. “De stad moest in 2017 en 2018 beter en sneller gecommuniceerd hebben over de tarieven. Dat is niet gebeurd, maar toen was ik nog niet aan zet. Kelly en ik hebben dat nu rechtgezet.”

3.780 leerlingen

Op vandaag volgen er 3.780 leerlingen schoolzwemmen in Kortrijk. Directeurs van basisscholen reageren positief. “Het wordt iets duurder, maar het is zeker niet maal vier zoals sommigen verspreiden”, zegt Klaas Vandommele van De Levensboom. “Zo was het vroeger per baan per half uur. Nu is dat per kind per half uur. Wat draaglijker is. Want als er vroeger een halve klas ziek was door bijvoorbeeld griep, moest je toch de volle pot voor die baan betalen. Nu is dat niet zo. Dat de stad bovendien tussenkomt om de prijs naar beneden te halen, is een hele mooie geste. Net zoals ze een aantal zaken in eigen regie willen nemen zoals wat er mogelijk is op het vlak van busvervoer en ter beschikking stellen van fietsen. Niet vergeten dat we op Weide straks gebruik maken van een nieuw zwembad, met een grotere zwemoppervlakte.”

CD&V 4.0 roept tot actie op

Ook Jan Luts, directeur van Sint-Amand Zuid, kan leven met de afspraken. “We zijn aangenaam verrast over de manier van communiceren, de voorbije jaren gebeurde dat niét. Ik heb een goed gevoel bij de tegemoetkoming van de stad om het betaalbaar te houden. Maal vier klopt niet, het zal hooguit maal twee zijn. We zaten met onze school vlak naast het Mimosabad, dat nu sluit. We hebben beslist om voortaan met de bus naar het nieuwe zwembad in Zwevegem te gaan. Dat is beter dan pal door het centrum van Kortrijk naar het nieuwe bad op Weide te trekken. Het zal niet makkelijk zijn om het busvervoer over alle scholen heen te laten groeperen, maar het is een goeie zaak dat de stad Kortrijk het bekijkt. Dat moest al veel eerder gebeurd zijn”, aldus Luts. “Het is een eerste stap”, reageert raadslid Roel Deseyn (CD&V 4.0). “De stad doet een te waarderen geste, maar het is nog niet voldoende om de aanzienlijke stijging op te vangen. Het is een aansporing om door te gaan met de acties van ouders en politiek”, aldus Deseyn. Lago, beheerder van de nieuwe baden in Zwevegem en Kortrijk, benadrukt dat de prijzen voor schoolzwemmen hier het goedkoopst is, in vergelijking met de andere baden in Vlaanderen die ze runnen. Het nieuwe zwembad op Weide opent op zaterdag 2 maart. Dat in Zwevegem is al open.