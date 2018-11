Schoolomgeving VBS wordt in 2020 aangepakt 28 november 2018

De schoolomgeving van de Vrije Basisschool Bellegem wordt na de werken aan het woonzorgcentrum, in het voorjaar van 2020, heringericht.





"Het schoolbestuur en de ouderraad namen zelf al initiatief voor een veiligere schoolomgeving, door enkele jaren geleden 'vrijwillig éénrichtingsverkeer' in te voeren in de Bellegemkerkdreef", zegt schepen Axel Weydts (sp.a). "Binnenkort breidt de werf van het woonzorgcentrum uit en zal het éénrichtingsverkeer verplicht worden. De stad zal dat tijdelijk éénrichtingsverkeer monitoren om na te gaan of een definitieve invoering een goed idee is. De school zal ook een schoolvervoersplan opstellen. Ook deze gegevens zullen dienen als aanzet voor het ontwerp van de Bellegemkerkdreef. "Voor de ouderraad is een veilige schoolomgeving prioriteit", zegt Wouter Dursin van de ouderraad. "In het verleden hebben wij hiervoor al verschillende initiatieven op poten gezet. We zijn dan ook blij dat wij samen met de stad stappen kunnen zetten in de richting van een meer permanente oplossing om onze schoolomgeving nog veiliger te maken."





