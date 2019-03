Schooldirecteur (51) uit Marke nog steeds kritiek na zware val op oud treinspoor, echtgenote wil verantwoordelijken aanklagen: “Al achtste ongeval in vier jaar daar, hoe kón dit nog gebeuren?” Peter Lanssens

18 maart 2019

12u07 0 Kortrijk Klaas Vandommele (51), directeur van freinetschool De Levensboom, is ruim een week na een ongeluk met de fiets in Maldegem nog altijd kritiek. Op 9 maart kwam hij zwaar ten val toen zijn wiel in een oude rail bleef steken. Op die plek gebeurden daardoor al acht ongevallen. Zijn echtgenote is nu aan het informeren of ze de verantwoordelijken in deze zaak kan aanklagen.

Klaas Vandommele liep op zaterdag 9 maart een ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een trainingstocht met wielervrienden van De Ramongs uit Heule zwaar ten val kwam in Maldegem. De Markenaar wordt nog steeds in een kunstmatige coma gehouden in een regionaal ziekenhuis. Zijn toestand blijft kritiek.

Oude rail

Zijn wiel bleef in het spoor van een oude toeristische stoomtrein steken, op het kruispunt van de Gentsesteenweg met Harlingerhof in Maldegem. Een schuin liggende rail aan een overweg heeft er een opening van achttien centimer breed. Er gebeurden daar sinds 2015 acht ongevallen, waarvan zes ernstige. Er is nu signalisatie en de rails kregen enkele ‘hechtingen’.

Alles wat wettelijk moet, is daar in orde. Maar na 8 ongevallen in vier jaar is het duidelijk dat daar iets moet gebeuren. We zoeken uit wat daar technisch kan Bart Van Hulle

In opdracht van Maldegems burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) zouden er echter ingrijpender werken gebeuren waarbij een systeem in de bedding van de rails geplaatst wordt, zodat de speling nog slechts twee centimeter is, te smal voor een fietsband. “We hopen in ieder geval dat de plaats van het ongeval zo snel mogelijk beveiligd wordt”, zegt de echtgenote van Klaas . “Ik ben aan het informeren of ik de verantwoordelijken in deze zaak kan aanklagen.”

Niets te verwijten

Zowel de gemeente Maldegem als Infrabel hebben de zaak juridisch onderzocht en volgens hen valt hen wettelijk gezien niets aan te wrijven. “Dat blijkt uit nieuw onderzoek en precedenten”, zegt burgemeester Bart Van Hulle van open VLD. “Alles wat wettelijk moet is daar in orde. Maar na 8 ongevallen in vier jaar is het duidelijk dat daar iets moet gebeuren. We zoeken uit wat daar technisch kan.”

Machteloosheid

“We zijn nog lang niet uit de zorgen, het kan nog alle kanten uit”, zegt zijn echtgenote. Veel mensen leven met Klaas en zijn familie mee. Voetbalvrienden ‘de KVKerels’ maakten met KVK-fanclub United 19 een tien meter lange tifo. Die werd zondag tijdens de thuismatch van KV Kortrijk tegen Antwerp in het stadion ontrold. “Om te tonen dat we er voor hem en zijn familie zijn en we aan hen denken”, zegt vriend Maarten Vanwalle. “En om de machteloosheid die we voelen tegen te gaan, want Klaas is nog niet bij bewustzijn geweest. We bidden allemaal hard voor hem.”

De wielervrienden van De Ramongs reden zaterdag naar Dadizele, om er in de basiliek een kaarsje te branden voor Klaas. Ook in freinetschool De Levensboom in Marke, waar Vandommele directeur is, is het medeleven groot. Alle personeelsleden, ouders en kinderen zetten er vorige week al hun duim en naam op een ‘Klaas, wij duimen voor jou!’-bord.

Klaas heeft de steun heel hard nodig, want alles is nog mogelijk, ook het slechtste scenario Echtgenote van Klaas

Zelfs gewezen veldrijder Sven Nys uitte via het wielermilieu zijn steun, met de boodschap ‘Forza Klaas’ op Instagram. “Klaas heeft de steun heel hard nodig, want alles is nog mogelijk, ook het slechtste scenario”, zegt zijn echtgenote.

“We voelen hoe groot de betrokkenheid is en zijn daar dankbaar voor. Het helpt ons om die aanhoudende periode van onzekerheid te doorstaan. Al de positieve vibes helpen Klaas in zijn strijd om er door te komen. Er wordt op veel plaatsen aan hem gedacht.”