School De Kleine Kunstgalerij stelt sportzaal na renovatie open Project kan helpen om tekort aan sportruimte in Kortrijk op te vangen Peter Lanssens

24 januari 2019

10u56 0 Kortrijk Basisschool De Kleine Kunstgalerij in de Felix de Bethunelaan plant in de sportzaal een nieuwe vloer en kleedruimte. De school tekent in voor de projectoproep ‘naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur’ bij de Vlaamse regering. Totaalbudget van de oproep: 3 miljoen euro. Een vernieuwde sportzaal kan het tekort aan sportruimte in Kortrijk helpen oplossen.

Het stadsbestuur van Kortrijk zet zijn schouders onder de intekening van De Kleine Kunstgalerij omdat er een tekort aan sportruimte is in de stad. Extra sportruimte vinden en inzetten is dringend. Er zijn vier redenen, zo staat in het verslag van het schepencollege: ‘De stijging van het ledenaantal verplicht sportclubs meer ploegen in te schrijven en trainingsruimte aan te vragen. De stad krijgt steeds meer aanvragen voor ‘los georganiseerde sportsessies’, zoals een match minivoetbal onder vrienden. De eisen van sportbonden worden hoger, waardoor bepaalde accommodatie niet meer voldoet. En er worden steeds meer grote sportevenementen op hoog niveau gehouden, waarvoor wekelijkse activiteiten wijken’. Het gevolg is dat activiteiten van de vzw Sportplus steeds meer wijken om ruimte te geven aan groeiende lokale clubs. Dat zorgt voor een groeiend ongenoegen.

Uitvalsbasis Weide

Als De Kleine Kunstgalerij in een nieuwe kwaliteitsvolle sportvloer investeert, kan dit helpen om het tekort op te vangen. Verder is de centrale ligging van de school interessant omdat er op heden weinig sportaccommodatie is in het centrum. Er is ook gratis parking rond de school. De sportzaal ligt op wandelafstand van het station en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Tot slot: de sportzaal is waardevol in het kader van de ontwikkeling van het nabijgelegen stadsdeel Weide, waar begin maart een nieuw zwembad opent. En waar spontaan nieuwe initiatieven op het vlak van vrije tijd zullen ontstaan, waar de sportzaal in het plaatje kan passen als uitvalsbasis.