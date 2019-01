Scholieren vrij goed zichtbaar maar toch nog fietslichtzondaars VHS

16 januari 2019

10u17 0 Kortrijk Veertien fietsers zijn woensdagmorgen tijdens de ochtendspits tegen de lamp gelopen bij een controle in de Kongoweg in Kortrijk, vlakbij de Minister Vanden Peereboomlaan. De politie had zich opgesteld ter hoogte van het Doenaertpad en hield tweewielers tegen die geen of onvoldoende fietsverlichting hadden.

“Het deed ons plezier te merken dat het overgrote deel van de fietsers duidelijk zichtbaar waren, met een perfecte fietsverlichting en bijkomende fluo-uitrusting”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Anderzijds was er een minderheid die we helaas wel even aan de kant moesten zetten. We plukten ook een bromfietser van het Doenaertpad omdat hij daar niet mocht rijden met zijn tweewieler.” De veertien overtreders kregen een proces-verbaal aan de broek. “Dergelijke controles zijn nodig en zullen ook in de toekomst frequent gebeuren”, zegt Detavernier. “De meeste fietsers beseffen gelukkig dat zichtbaarheid cruciaal is in het drukke verkeer. Hun fietsverlichting is dik in orde en we zien dat velen van hen gaan voor extra visibiliteit door middel van een fluohesje of een fluorescerende rugzakovertrek. Dat valt alleen maar toe te juichen.”