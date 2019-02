Scholier slachtoffer van zinloos geweld, dader opgepakt dankzij filmpje Hans Verbeke

21 februari 2019

12u02 0 Kortrijk Een filmpje op sociale media waarop te zien is hoe een scholier in Kortrijk wordt afgetuigd door een medeleerling, zorgt voor een stroom van verontwaardigde reacties. De dader, die in het filmpje duidelijk in beeld komt, is intussen gevat. Hij is ter beschikking gesteld van het parket. Zijn school heeft ‘passende maatregelen’ genomen tegenover hem.

Het filmpje laat zien hoe een jonge kerel naast de scholier wandelt. Z’n rechterarm heeft hij over de schouder van het slachtoffer gelegd, waardoor die min of meer verplicht wordt om mee te wandelen. Op een bepaald moment lost de dader zijn greep, kijkt hij de scholier aan en haalt hij een eerste keer uit. Naarmate de seconden verlopen, worden de slagen erger. De dader werkt zijn slachtoffer tegen de grond en deelt daar met zijn vuisten nog enkele flinke slagen uit op het hoofd van de scholier. Die probeert de schade te beperken door zich af te weren. Op dat moment komt er ook een einde aan de beelden.

Dader opgepakt, voorleiding volgt

De beelden werden dinsdag in de vooravond gemaakt met een smartphone, vermoedelijk door een medestander van de dader of iemand die niet anders durfde dan mee te heulen met hem. Donderdag werden ze voor het eerst gedeeld op sociale media. De feiten speelden zich af in de Kerkweg, vlakbij het VTI waar het slachtoffer op school zit. Dankzij het feit dat de dader in het filmpje zo duidelijk in beeld komt, slaagde de politie erin om hem snel te identificeren. De jongeman werd intussen opgepakt. Hij zou, afhankelijk van zijn leeftijd, vandaag nog worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter of de jeugdrechter. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, bevestigt dat de zaak onderzocht wordt maar communiceert voorlopig niet meer dan dat om het onderzoek niet te schaden.

“Passende maatregelen genomen”

Volgens Myriam Devriendt, algemeen directeur van het Guldensporencollega, afdeling engineering (het vroegere VTI), deed het incident zich dinsdagavond voor na schooltijd. “De aanleiding tot het geweld, is ons niet bekend. We zijn echter geschokt door wat te zien is in het filmpje en veroordelen dit uiteraard sterk. Dergelijk gedrag kan niet getolereerd worden. Woensdagvoormiddag hebben we vernomen wat er is gebeurd. We hebben de ouders van beide leerlingen ontvangen. Het slachtoffer wordt begeleid om het incident te kunnen verwerken. Tegenover de dader hebben we passende maatregelen genomen waarover we niet verder communiceren. We verlenen ook onze volle medewerking aan het gerechtelijk onderzoek.”