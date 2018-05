Scholengroep huldigt snoezelvilla in ZEVEN RUIMTES OM MENSEN MET BEPERKING TE PRIKKELEN JOYCE MESDAG

22 mei 2018

02u35 0 Kortrijk In bezinningshuis Ostiahove in Rollegem heeft scholengroep Rhizo 'Villa Imagina' geopend, het 'Huis van de Verbeelding'. In de zeven snoezelruimtes worden mensen met een beperking of demente senioren uitgedaagd met allerhande prikkels. De komende week zijn er al 1.600 mensen te gast voor de Snoezelkermis.

Het verhaal van Villa Imagina start bij de Snoezelkermis, het evenement dat Rhizo campus Zorgkrachtschool elke twee jaar organiseert. "Voor de Snoezelkermis huurden we in het verleden telkens een locatie. We organiseerden er dan een week lang tal van activiteiten voor onze doelgroepen", legt leerkracht Wim Verdonck uit. "Mensen met een beperking, kleutertjes, patiënten met dementie, senioren, allemaal zakten ze af naar onze Snoezelkermis. Leerlingen kregen zo ook meteen de kans om de zaken die ze in de les behandelden in de praktijk om te zetten." Maar het was telkens een zoektocht naar een geschikte locatie en een heel gedoe om al het materiaal tijdig te kunnen verhuizen. "We droomden daarom van een permanent locatie", zegt Joep Derie, algemeen coördinator. "Toen de leerlingen van de hotelschool, die tijdelijk onderdak vonden in Ostiahove, naar hun nieuwbouw verhuisden, kwam dit gebouw leeg te staan. Het zou een prachtige Villa Imagina kunnen zijn, dachten we. Gelukkig hebben we snel groen licht gekregen van de Rhizo-directie."





Muziek en dans

In Villa Imagina zijn in totaal zeven snoezelruimtes ingericht: een grote dansruimte, twee vormingslokalen, een expressieruimte, een muziekbelevingsruimte, een beeldende vormingsruimte en twee snoezelruimtes. Buiten is er een ruime tuin, met onder meer een blotevoetenpad en enkele kleurrijke details. "De komende week hebben we hier al meteen 1.600 bezoekers te gast, want de opening van Villa Imagina valt net samen met onze tweejaarlijkse Snoezelkermis. Maar ook na deze week blijft Villa Imagina open."





Het jaar door zullen leerlingen van de Zorgkrachtschool er activiteiten voor hun doelgroepen organiseren. Met de aankoop van een oude bus van De Lijn is er ook een Villa Imagina-bus. Mensen die moeilijk te been zijn of geen vervoer hebben, worden met die bus naar Villa Imagina gebracht. "Onze Villa mag ook gehuurd worden, bijvoorbeeld door instellingen die met hun bewoners graag eens onze snoezelruimtes willen gebruiken. We krijgen daar nu al aanvragen voor binnen. Dat toont aan dat er wel degelijk nood is aan een multisensorieel huis. Er zijn al niet veel snoezelmogelijkheden in onze regio, dat er dan nog eens zoveel verschillende ruimtes onder één dak zitten, is echt uniek."





Scholengroep Rhizo is bereid de Villa open te stellen voor andere scholengroepen. "Bijvoorbeeld voor leerlingen die schoolmoe zijn. Soms hebben zij gewoon even een time-out nodig. Villa Imagina is dan de perfecte plek."